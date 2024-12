Kuningliku pere fännidel on prints Harry saatuse kohta kindel nägemus

Briti kuningliku perekonna suurimad fännid on jaganud oma arvamust prints Harry ja Meghan Markle'i väidetavate abieluprobleemide kohta, kirjutab Daily Star.

See toimub vahetult pärast seda, kui Sussexi hertsog reageeris kuulujuttudele, et paar on lahku minemas. 4. detsembril antud intervjuus ütles ta: «Tuleb välja, et me oleme ostnud maja või kolinud 10–12 korda. Me oleme lahutanud samuti umbes 10–12 korda. See on niiviisi, mis siis?»

Siiski ütles kuninglik ekspert Hugo Vickers ajalehele The Sun, et Harry põiklemine võib viidata tõsisematele probleemidele. «Võiks arvata, et ta teeb sammu, et olla iseseisev inimene ja kasutab talle kuuluvaid õigusi,» ütles ta. «Usun, et kõik me teame, kes Meghan tänu sellele on, et ta prints Harryga abiellus.» ​

Ka TikToki kasutajad ei hoia end tagasi ja üks neist ennustas koguni, et Harry naaseb järgmisel aastal teisele poole lompi. «Ta tuleb 2025. aastal tagasi Inglismaale,» kirjutas ta.

Kuid teised ei olnud nõus. «Ei, nad on väga õnnelikud, inimesed on nende peale nii kadedad,» vastas teine kasutaja. Kolmas tõi välja: «Me teadsime, kes ta on, enne kui ta abiellus prints Harryga. Meghan ei lisanud talle väärtust.»

Prints Harry ilmus hiljuti üksi ühele tippkohtumisele, samal ajal kui Meghan Markle säras galaõhtul Beverley Hillsis, toetades oma sõpra Tyler Perryt.

Lahutuse kuulujutud on viimasel ajal pidevalt pinnale kerkinud just seetõttu, et prints Harry ja Meghan Markle on käinud oktoobrist saati ametlikel üritustel eraldi.

2016. aastal kohtunud paaril, kes astusid Briti kuninglikust perekonnast välja, on kaks last, 5-aastane Archie ja 3-aastane Lilibet.