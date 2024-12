5 fantaasiat, mida naised soovivad rohkem täiskasvanute filmides näha

Ja ka see ei ole šokk, et enam kui pooled naistest näitasid üles huvi näha pornos rohkem karmi seksi ja domineerimist, ütlesid eksperdid. Esiteks on paljudel naistel kodus ja tööl nii palju vastutust, et mõte lasta kellelgi teisel korraks ohjad üle võtta on ahvatlev. Samuti on see võimalus pärast negatiivseid või soovimatuid seksuaalkogemusi neid korrigeerida. Naised on kogenud soovimatuid pilke, kommentaare ja puudutusi ning fantaasias saame me luua uue narratiivi ja muuta mineviku valusaid kogemusi.