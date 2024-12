FOTOD Mees kaotas pere ebamugava märkuse järel 115 kilogrammi

28-aastane Carlos Rivera rääkis, et on oma kehakaaluga alates keskkoolist hädas olnud. Ta tunnistab, et see kõik oli tema enda ebatervislike eluviiside ja harjumuste süü. Ta armastas palju süüa, valis tervisliku toidu asemel kaloririkkaid ja töödeldud valmistoite ning jõu palju suhkrurikkaid karastusjooke. Tema tippkaal oli 223 kilogrammi ja rõivaste sees peituv number XXXXXXL. Ta ei suutnud enam kõndida, kuid ei leidnud ka iseloomu ega motivatsiooni oma tervise heaks elustiili muuta. Kuid siis muutis ühe sugulase aus, kuid valus kommentaar seda kõike.