ARST HOIATAB Kõige suurem oht lastele peidab end vanaema käekotis

Dr Meghan Martin pöördus TikTokis inimeste poole, et rääkida sellest sündroomist ja miks on oluline selle suhtes tähelepanelik olla, kui pered jõulude ajal kokku saavad. Martin rõhutas, et see probleem on midagi, millega iga täiskasvanu peaks laste turvalisuse huvides arvestama, vahendab Unilad.

«Kui veedate pühade ajal aega oma perega, on oluline teada midagi, mida kutsutakse vanaema sündroomiks või vanaema käekoti sündroomiks,» ütles ta.

«See juhtub, kui väikesed lapsed satuvad oma vanavanemate ravimite peale – mitmel põhjusel. Üks neist on see, et vanavanemad pole harjunud pidevalt laste läheduses olema. Tihti on nende ravimid madalatel riiulitel, käekottides või ravimianumates, mis pole lastekindlad.» Samuti märkis ta, et mõte sellest, et lapsed võivad vanavanemate ravimitele ligi pääseda, ei pruugi alati meelde tulla.

Kuid ta rõhutas, et kuna tegemist on lastega, võib see, mis on täiskasvanule tavaliselt ohutu, olla neile kahjulik ja kõik see võib haiglas lõppeda.

Kuigi see võib tunduda väga spetsiifilise hoiatusena, on tervishoiuraporti andmetel ravimite vale tarbimine laste mürgistuste juhtiv põhjus.

Dr Martin kutsus inimesi üles olema ettevaatlik ka selle osas, kuidas nad pühade hooajal oma ravimitega ümber käivad.

«Ärge võtke ravimeid laste ees, sest lapsed tahavad jäljendada seda, mida täiskasvanud teevad,» ütles ta.

«Ärge kunagi nimetage ravimeid kommideks – ravimid pole söömiseks sobilikud, kommid on.»

Nii et enne pühadeaegset rõõmu tasub igaks juhuks üle kontrollida, et kõik ravimid oleksid seal, kus need olema peavad.