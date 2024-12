Kriminaaltoimikust selgub, et mees palus oma sõbral Londoni günekoloogiakeskusest hankida raseduse katkestamiseks vajalikke ravimeid. Ta maksis saadud retsepti eest umbes 550 eurot. Ööl vastu 3. augustit 2022. aastal segas ta oma naise apelsinimahla sisse mifepristooni, mis on aborti esilekutsuv ravim. Ta jootis last ootavale kallimale ravimit sisaldavat mahla korduvalt, kutsudes sellega esile nurisünnituse. Naise rasedus katkes 15. nädalal.