Rain tekitas hiljuti kõvasti kõmu, kui paljastas, kui palju raha ta OnlyFansis teenib. Hoolimata sellest, et ta on seda teinud vaid 12 kuud, on summa hämmastav, kirjutab Unilad.

Ühes taskuhäälingus tunnistas naine, et teenib umbes 4 miljonit dollarit kuus. Kuid alles hiljem jagas ta sotsiaalmeedias selle kohta ka tõestust. Xis üksikasju jagades avaldas ta, et seni on ta teeninud kokku 43 477 695,01 dollarit.

Kuigi see summa ise on piisav, et silmad märjaks võtta, on kõige šokeerivam see, et kümme protsenti hiiglaslikust summast on vaid ühe tellija panus.

Tänades seda anonüümset toetajat, avaldas Sophie oma postituses, et mees on olnud tellijaks 11 kuud ja selle aja jooksul kulutanud kokku 4,7 miljonit dollarit.

Ta selgitas, et on ka neitsi, pärast seda, kui tema töö kohta hakkasid levima süüdistused, et ta loob täiskasvanutele mõeldud sisu. Ta lisas: «Ma olen neitsi, ma olen tänaseni neitsi.»

Süüdistused jõudsid lõpuks ka tema tolleaegse ülemuseni, mis viis selleni, et ülemus kutsus ta vestlusele.

«Ta on väga kristlik ja tunneb mu perekonda. Ta teab, et olen väga kristlik, nii et ta pani mind maha istuma ja küsitles mind. See oli kahetunnine vestlus ja ma nutsin silmad peast,» ütles Rain.

«Ta surus mind nurka ja vallandas mu,» ütles Rain.

Ta lisas, et otsustas lõpuks mänguga kaasa minna, kuna tema sõbrad ja ümberkaudsed inimesed ütlesid talle, et ta peaks OnlyFansi avama ja seda enda kasuks ära kasutama, kuna tal polnud midagi kaotada.

Rain on ka sotsiaalmeedias rääkinud sellest, et on endiselt neitsi. Vastuseks oma OnlyFansi teenistusele jagas ta oma varasemat säutsu, lisades: «Olen muide endiselt neitsi.»