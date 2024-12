Elon Musk väidab, et inimkonna suurim oht ei peitu tuumasõjas, vaid...

«Paljud, sealhulgas targad inimesed, arvavad, et maailmas on inimesi liiga palju ja rahvaarv kasvab kontrollimatult.»

Sündimus on viimastel aastatel kiiresti langenud. Varasemad raportid näitavad, et näiteks Lõuna-Koreas on sündimus nii madal, et kui suundumus ei muutu, võivad korealased 2750. aastaks peaaegu välja surra, vahendab Daily Star.