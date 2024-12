Pühad ilma lasteta: Brad Pitt tunneb sügavat igatsust pere järele

«Brad tunneb oma lastest puudust ja soovib, et nende suhe oleks lähedasem, eriti nüüd, kui lähenemas on pühad ja tema sünnipäev,» avaldas siseringi allikas Page Sixile.

Page Six teatas varem, et Pitt oli haiget saanud, kui Shiloh loobus ametlikult isa perekonnanimest, esitades sellekohase juriidilise avalduse oma 18. sünnipäeval mais.

«Neil oli kunagi hea suhe, kuid see on minevik, ja see murrab tema südant,» kommenteeris allikas toona. «Brad tunneb, et Angelina on lapsed tema vastu pööranud.» Allika sõnul usub Brad, et Angelina teab täpselt, mida ta teeb.