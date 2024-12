Briti täiskasvanute meelelahutuse staar Lily Phillips on alustanud kandidaatide värbamist «aasta kõige rekordilisema sündmuse» jaoks, mis toimub jaanuaris.

Praegune rekordiomanik Lisa Sparks, samuti pornostaar, jõudis ühe päeva jooksul magada 919 mehega. See juhtus 2004. aastal Poolas toimunud seksitööstuse üritusel. Sparks kommenteeris hiljem, et tal oli küll lõbus, kuid ta kannatas nädal aega valude käes, kirjutab New York Post.