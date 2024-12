Kate Winslet meenutas noorena kogetud julma kehahäbistamist: see oli tõeliselt õudne!

Filmi «Lee» näitleja ja produtsent Winslet ütles, et see oli täiesti kohutav.

Intervjuus näidati klippi 1997. aasta punase vaiba sündmuselt, kus saatejuht tegi solvava kommentaari Winsleti kleidi kohta, öeldes, et ta nägi välja justkui vormist välja valatud ja et kleit oleks kaks numbrit suurem pidanud olema.

«Milline inimene peab olema, et öelda midagi sellist noorele näitlejale, kes alles otsib oma teed?» lisas näitleja.

Winslet meenutas pisarates, kuidas ta kriitikutele otse vastu astus. «Ütlesin neile: «Ma loodan, et see kummitab teid.» See polnud ainult minu eest, vaid kõigi nende eest, kes on pidanud sellist alandust taluma. See oli tõeliselt õudne.»

Rääkides oma uuest rollist Elizabeth Lee Millerina – moemodellist sõjakorrespondendiks saanud naisena –, meenutas Winslet juhtumit, kus võttegrupi liige tegi märkuse tema välimuse kohta, vahendab Daily Mail.

«Inimesed ütlevad mulle, et olen nii vapper, sest mängin ilma meigita. Aga kas keegi ütleb meestele, et nad on nii vaprad, sest kasvatasid habeme? Ei ütle. Selliseid asju kuulen pidevalt. See pole vaprus, vaid lihtsalt oma rolli mängimine,» ütles ta.

Winslet tunnistas ka, et talle anti võtetel soovitus kõht sisse tõmmata ja sirgemalt istuda, et üks punn ei paistaks. «Ma ei usu, et Lee oleks sellist asja teinud. Mina ka ei hooli sellest, kui midagi paistab. Sellised märkused on lihtsalt väsitavad.»

Hiljuti kohtus Winslet taas oma «Titanicu» kaasnäitleja Leonardo DiCaprioga (50). 27 aastat pärast filmi ilmumist poseerisid nad koos Los Angeleses Winsleti uue filmi «Lee» linastusel.

Näitlejad kallistasid soojalt ja nägid kohtumise üle siiralt rõõmsad.

Rääkides oma lapsepõlvest ja karjääri algusaegadest, meenutas Winslet, kuidas tema draamaõpetaja ütles talle, et ta saab ainult paksude tüdrukute rolle.

«Ta ütles: «Kate, kui sa näed välja selline, pead leppima paksude tüdrukute osadega.» Ma polnud isegi paks. See pani mind mõtlema – ma näitan teile, aga vaikselt. See õpetus andis mulle sihikindlust.»