Populaarse küsimuse levinud vastus võib maksta võimaliku töökoha

Tööintervjuule saamine ei ole lihtne ja kui sealt tuleb hiljem eitav vastus, on see kurb ja ebameeldiv tunne. Eriti kui töö leidmine on juba pikaks kujunenud. Mida teha, et töövestlusel võimalikult hea mulje jätta ja mitte ühe väga levinud vastusega kõike ära rikkuda?