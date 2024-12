SURMALÄHEDANE KOGEMUS Opilaual teispoolsuses käinud naine jagas, mida ta nägi

35-aastaselt avastati Reynoldsil ajust suur aneurüsm, mis nõudis keerulist ja riskantset operatsiooni. Protseduuri käigus langetati Reynoldsi kehatemperatuur kümnele kraadile, peatati tema südametegevus ja hingamine ning veri eemaldati ajust. Lisaks suleti tema silmad teibiga ning kõrva pandi spetsiaalsed tropid, mis teevad kindlaks, et aju on mitteaktiivne, vahendab UniLad .

Pam väitis hiljem, et koges operatsiooni ajal midagi seletamatut – ta väljus oma kehast ja jälgis kirurgide tegevust ülalt. «Mäletan, et vaatasin alla oma keha poole ja mõistsin, et see olen mina, kuid see ei tekitanud minus mingit erilist emotsiooni,» rääkis Reynolds. «Tundsin end nii, nagu oleksin istunud ühe arsti õlal ja jälginud kogu operatsiooni.»