PIHTIMUS Jennifer Lopez avaldas, mis tunne on üksinda kaksikuid kasvatada

Lopez (55) kehastab filmis NCAA meistermaadleja Anthony Roblesi ema Judy Roblesit. Intervjuus ajakirjale Entertainment Weekly meenutas Lopez omaenda kogemusi üksikemana, tõmmates paralleele Judy Roblesi eluga.

«Olen mõnel eluhetkel olnud üksikema ja endalt küsinud, et kas ma olen piisav oma lastele,» sõnas Lopez intervjuus. «Tõde on see, et laste jaoks on vaja vaid üht tõeliselt head vanemat, kes neid armastab.»

Lopez jagab kaksikuid Emmet ja Maxi eksabikaasa Marc Anthonyga, kellega ta abiellus 2004. aastal, kuid lahutas 2014. aastal, vahendab Huffpost.

Filmi süžee, mis valmis Matt Damoni (54) ja Lopezi eksabikaasa Ben Afflecki (52) produtseerimisel produktsioonifirmas​ Artists Equity, räägib Anthony Roblesist. Robles, kes sündis ühe jalaga, on saanud inspiratsiooniallikaks nii oma emale kui ka spordikogukonnale tänu oma vankumatule pühendumusele ja sihikindlusele.

«Kuulates Anthony lugu ja vaadates, mida ta on saavutanud, mõistsin, et see film andis mulle kinnituse, et olen piisav,» lisas Lopez.

Filmis kujutatud Judy Robles tunnustas Lopezi panust, öeldes, et näitleja tabas suurepäraselt tema emotsioone ja eluolukorda. «Ta suutis tõesti edasi anda seda, mida mina tundsin — nii tõuse kui ka mõõnu,» kommenteeris Judy.

«Me kõik igatseme olla armastatud ja loodame võimatut. Isegi siis, kui näeme, et see ei pruugi õnnestuda, jätkame lootmist. See, mida Jennifer kehastas, oli puhas tõde ja lootus.»