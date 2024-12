Pulmade planeerimine võib olla tohutult aeganõudev ja stressirohke, kuid samal ajal on see ka hea proovikivi. Ekspertide sõnul võib see, kuidas te pulmi planeerite, määrata, millises suunas teie abielu liigub. Sellepärast on oluline teha seda koos ja teadlikult.