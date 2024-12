Kallima kohvrisse pakkinud naine sai lõpuks karistada

Orlando ringkonnakohtunik Michael Kraynick määras karistuse 47-aastasele Sarah Boone'ile 2020. aastal toimunud 42-aastase Jorge Torrese tapmise eest. Vandekohus arutas 25. oktoobril pärast kümnepäevast kohtuprotsessi vaid 90 minutit, enne kui leidis, et Boone on süüdi Jorge Torrese teise astme mõrvas. Boone oli väitnud, et oli ise olnud Torrese koduvägivalla ohver ja keeldus seetõttu kokkuleppest, mis oleks tähendanud 15-aastast vangistust.