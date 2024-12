Rahvusvaheline lahkuminekupäev läheneb! Kas sinu suhe elab selle üle?

Flirtini tutvumisäpi andmetel on kolmveerand kohtingutel osalejatest kogenud, et nende suhe lõppes pühadehooajal. Aga miks? Kuigi pühade ajal on suur surve olla suhtes ja tunda end armastatuna, on ka palju survet jääda kokku ja mängida õnnelikku perekonda – kuid mõned inimesed ei suuda seda taluda, vahendab Daily Star.