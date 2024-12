Pika elu saladus: inimestel, kes elavad 100-aastaseks, on kaks kindlat omadust

Tegelikult jagavad inimesed, kes elavad kõige kauem, kahte konkreetset iseloomuomadust.

Uuring, mida kajastati raamatus «Ikigai: Jaapani saladus pika ja õnneliku elu jaoks», mis keskendub pikaealisusele ja täisväärtuslikule elule, avab 100-aastaseks elamise saladusi, vahendab Unilad.

Uuring, mille tegid Yeshiva ülikooli teadlased Jaapanis, süvenes ligi 250 üle 100-aastase inimese iseloomuomadustesse. Lõpuks jõudis uurimismeeskond järeldusele, et kaks kindlat omadust on sajandivanuste seas eriti levinud.

Esiteks märkas uuringu teinud meeskond, et positiivne hoiak, mis keskendub rahule ja õnnele, võib aidata elada pika ja õnneliku elu.

Kuigi me teame, et hea füüsiline tervis aitab kaasa pikemale elule, näib, et ka hea vaimne tervis mängib siin olulist rolli.

Uuringu kaasautor dr Nil Barzilai ütles, et enamik sajandivanuseid inimesi olid lisaks positiivsele hoiakule ka optimistlikud, rahulikud ja seltsivad. Need inimesed pidasid naeru oma elu oluliseks osaks.

Samuti selgus uuringust, et 100-aastaseks elanud inimesed on emotsionaalselt teadlikud – valdav osa uuringus osalenutest näitas emotsionaalses teadlikkuses kõrget taset. Raamatu autorid Héctor García ja Francesc Miralles, kes viitasid sellele uuringule, ütlesid: «Teisisõnu, need inimesed, kes lahendavad erinevaid elu väljakutseid positiivse suhtumisega ja oskavad oma emotsioone juhtida, on juba pikaealisuse poole teel.»​

Nii et see ongi lahendus! Kui sul on need kaks iseloomuomadust, elad võib-olla sinagi 100-aastaseks.