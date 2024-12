Ivanka Trumpi personaaltreener avaldas naise ideaalse vormi saladuse

Ivanka, kes on abielus Jared Kushneriga, demonstreeris kõnealuses videos oma sportlikku poolt, vahendab Page Six.

Kuid Ivanka ideaalne vorm on siiski see, mis enim tähelepanu püüab. Ärinaise personaaltreener Sandy Brockman avaldas Ivanka treeningrutiini saladused.

Septembris rääkis ta Daily Mailile, et Ivanka tõstab raskusi neli päeva nädalas ning lisaks teeb aeg-ajalt ühe päeva joogat. «Liigutused on alati samad – need on jõutõmbed, kükid, surumised ja lõuatõmbed,» ütles Brockman.