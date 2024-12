Lahkunud kuninganna Elizabethi terav märkus Meghan Markle'ile: «Selles peres nii ei räägita»

Kuningliku eksperdi Katie Nicholli sõnul maitses Meghan pulmas pakutavaid toite, kui teda viis endast välja üks veganiroog, mis tema sõnul sisaldas muna. Nicholl kirjutas oma raamatus «The New Royals»​, et lossi siseringi allika sõnul oli Meghan intsidendi tõttu üsna pahane ja ütles toitlustajale: «Mina tundsin siin munamaitset. See pidi olema vegan ja makrobiootiline.» Just siis astus ruumi kuninganna, kes ütles rahulikult, kuid kindlalt: «Meghan, selles peres nii ei räägita inimestega.»