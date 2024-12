OLE VALVAS See peen tunnusjoon annab märku, et tegu võib olla psühhopaadiga

Kas sulle on vahel tundunud, et mõni inimene on pealtnäha normaalne ja ei käitu otseselt valesti, kuid tundub siiski ohtlik ja ajab kuklakarvad turri? Neuroteadlased on avastanud lihtsalt äratuntava tunnusjoone, mis võib viidata sellele, et inimene on psühhopaat.