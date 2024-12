PILT Kaader supermodell Gigi Hadidist võtab vaatajad sõnatuks

29-aastane modell demonstreeris Victoria’s Secret’i roosat pesukomplekti. Gigi, kellel on koos endise kallima Zayn Malikuga (31) tütar, näeb alati särav välja.

Hadid, kodanikunimega Jelena Noura Hadid, on Los Angelesest pärit modell, kes on enim tuntud oma tööga Victoria’s Secreti pesumodellina, vahendab The Sun.

Ta sündis 25. aprillil 1995 ja on sõlminud lepingu IMG Models’iga. Gigi on teinud koostööd mitmete suurnimedega, sealhulgas meigibrändiga Maybelline, moekettidega Topshop ja Tommy Hilfiger ning ka autotootjaga BMW. Lisaks on ta kõndinud New Yorgi, Pariisi ja Londoni moenädalate lavadel.

Hadid avastati kaheaastasena Guess’i riidebrändi kaasasutaja Paul Marciano poolt. Pärast aastaid brändiga koostööd tehes sai ta 2012. aastal oma esimese Guess’i kampaania.

Praegu laiendab Hadid oma moekarjääri, luues koostöös tunnustatud disaineritega oma kollektsioone. Tema Gigi by Tommy Hilfiger kollektsioon debüteeris 2016. aastal New Yorgi moenädalal. 2022. aasta septembris tõi Hadid turule ka oma kaubamärgi Guest In Residence, mis pakub luksuslikust kašmiirist kudumeid.

2020. aasta septembris teatas Gigi tollane poiss-sõber Zayn Malik, et Hadid on sünnitanud tütre, kes sai nimeks Khai. Postituses, kus oli pilt Zayni tätoveeritud käest hoidmas tütre pisikest kätt, kirjutas laulja: «Meie tütreke on kohal – terve ja ilus. Püüda sõnadesse panna, mida ma praegu tunnen, on võimatu ülesanne.»

Uhke isa lisas: «Armastus, mida tunnen selle pisikese inimese vastu, on sõnuseletamatu. Olen tänulik, et saan teda tunda, uhke, et saan teda enda omaks nimetada ja tänulik elu eest, mida me koos loome.»