​60-aastane naine mõistis, et tema mehe truudusetus ei tähendanud ainult tema abielu lõppu, vaid ka paari poja oma.

Redditi postituses jagas naise õde kogu oma õemehe reetmise lugu. Ta paljastas, et tema kaksikõde sai teada, et tema 62-aastane abikaasa oli olnud truudusetu. Naine usaldas oma õele, et afäär toimus nende vanima poja naisega.