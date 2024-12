Õde tundis uudistesaates ära oma 25 aastat tagasi kadunud venna

Täna 53-aastane Thomas Edward Manizak reisis 1999. aastal oma kaubikuga läbi Idaho, Oregoni ja Montana. 28-aastane mees helistas iga paari päeva järel oma emale, et teekonnast rääkida ja teada anda, et temaga on kõik korras, kuid alates 30. juulist ei kuuldud temast enam kordagi.