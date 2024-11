Kuninglik ekspert paljastas saladuse: prints Harry unistas juba enne Meghaniga kohtumist...

Kuninglik korrespondent Rhiannon Mills meenutab vestlust Harryga 2015. aasta reisilt Uus-Meremaale. See juhtus vahetult pärast printsess Charlotte'i sündi – ajastul, mil kuninglik perekond oli tähelepanu keskpunktis. Vestlus leidis aset kaamerate eest eemal, kus Harry tunnistas, et unistab elust väljaspool kuninglikku maailma. «Küsisin talt: «Kas oled kunagi mõelnud eemale kolimisele?» Ta vastas: «Jah, ma tahaksin seda teha. Aga ma ei saa, sest pean toetama kuningannat»,» meenutab Mills.

Tema sõnul on see vastus talle alati meelde jäänud. «Kui keegi ütleb, et Meghan on Harry kuninglikust perekonnast lahkumise taga, meenub mulle see vestlus. Harryl oli alati olemas soov selline «hüpe teha», kuid ta tundis end kohustustest kinni hoituna. Meghan lihtsalt tuli ja ütles: «Hoia mu käest kinni, teeme seda koos»,» lisas Mills.