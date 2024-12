Murtud südamega naine rääkis ausalt, kuidas tema elu pöördus täielikult pea peale, kui ta oma kallima Facebooki pilgu heitis. Ta oli veendunud, et nende vahel pole saladusi, kuid see, mis talle mehe kontolt vastu vaatas, oli šokeeriv.

31-aastane naine oli oma 37-aastase partneriga koos olnud kuus kuud ja oli kindel, et nende vahel pole saladusi – või vähemalt nii ta arvas. Kuid kõik muutus, kui kiire pilk mehe Facebooki paljastas šokeeriva tõe – tal on kaks last, kellest üks on 18-aastane.