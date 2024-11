See kasvatusstiil keskendub lapse keerulise käitumise põhjuste ja motiivide mõistmisele, selle asemel et kohe keskenduda käitumise parandamisele. Meetodi pooldajad usuvad, et lapsed õpivad oma emotsioone paremini juhtima ja tagajärgi mõistma, kui nad tunnevad end oma vanematega turvaliselt ja seotuna, vahendab Huffpost.

Oluline on siiski märkida, et õrn vanemlus ei tähenda, et laps saab alati oma tahtmise. Pigem tähendab see, et vanemad on avatud lapse tunnetele ja kogemustele.