Kliinilisest surmast ärganud naisel läks meelest, et sünnitas kolmikud

Kolmikuid kandev 30-aastane ameeriklanna Marisa Christie saabus raseduse viimasel kuul haiglasse plaanilisele keisrilõikusele. Operatsioon kulges plaanipäraselt, kolm tütart olid juba nabanööri läbi lõikamiseks valmis, kui värskel emal tekkisid krambihood ning tema süda seiskus. Selgus, et naisel tekkis lootevee emboolia. See on haruldane seisund, mille puhul lootevesi – vedelik, mis ümbritseb last raseduse ajal naise emakas – satub vahetult pärast sündi vereringesse ja põhjustab allergilise reaktsiooni. 80–85 protsendil juhtudest on see tüsistus surmav.