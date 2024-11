PILT Fännid avastasid, et Lindsay Lohani näost on midagi kadunud

2022. aasta Netflixi jõulufilmis «Falling for Christmas» ilmus 38-aastane Lohan uuesti avalikkuse ette. Ta nägi välja nooruslik ja särav, kuid midagi tema näos oli teistmoodi. Sama märgati ka tema järgmises filmis «Irish Wish», mis jõudis vaatajateni selle aasta 15. märtsil. Nüüd, pärast mitut intervjuud ja esinemisi, on fännid pihta saanud, mis on muutunud: Lindsay Lohanil pole enam tema ikoonilisi tedretähne.

Kui Lohan esines hiljuti saates «Watch What Happens Live with Andy Cohen», märkasid vaatajad kohe, et tema loomulikest tedretäppidest pole enam jälgegi. Sotsiaalmeedias hakati arutama, kas ta katab tedretähti meigiga või on need eemaldatud. Ükski teooria pole kinnitust leidnud.