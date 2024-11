ALLIKAS PALJASTAB Prints Williami ja Kate Middletoni jõuluplaanid on seotud ka Harry ning Meghaniga

Walesi prints ja printsess valmistuvad tähistama pühadehooaega oma igaaastase reisiga Sandringhami, kus nad liituvad teiste kuninglike pereliikmetega, paljastab The Post.

Igal aastal on kõik kuninglikud pereliikmed kutsutud lahkunud kuninganna maamõisasse Norfolkis, Inglismaal, kus nad tähistavad jõule perelõunaga, millele järgneb kingituste vahetamise pärastlõuna.

«Ajalooliselt on kuningas alati jõudnud sinna jõululaupäeva õhtul, kuid ma arvan, et ta jõuab sinna nüüd päev varem,» ütleb kuningliku perekonna endine isiklik teener Grant Harrold.

«Neil on tõenäoliselt plaanis minna jõululaupäeval, kuid kui nad on juba Amber Hallis, siis nad tõenäoliselt jõuavad sinna varem, eriti kuna Kate ei tee hetkel nii palju.»

«Eelmise aasta pühade ajal oli tal ilmselt tunne, et midagi on korrast ära, seega ma kujutan ette, et see oli üsna raske jõuluaeg,» lisas ta.

Harrold usub, et tänavused pühad tulevad tulevad kuningliku perekonna jaoks positiivsemad. «See saab olema nagu iga teine jõulupidu, kus keskendutakse kõige pisematele pereliikmetele. Nad on väga perele orienteeritud, nagu lahkunud kuningannagi, seega see saab olema nende peamine fookus,» jagas ta.

Ei ole üllatav, et prints Harry ja tema abikaasa Meghan Markle on sel aastal taas kutsete nimekirjast välja jäetud — nii on see olnud juba kuus aastat järjest.

Kuningliku peo asemel plaanivad Sussexi hertsog ja hertsoginna koos oma laste, 5-aastase prints Archie ja 3-aastase printsess Lilibetiga tähistada jõule Markle'i ema Doria Raglandi juures.

Siiski usub Harrold, et Walesi prints ja printsess võtavad Harry ja Meghaniga pühade ajal ühendust.