HEA TEADA See on tõeline supertoit, mis aeglustab vananemist

Kimtši on kääritatud köögiviljaroog, mille põhikomponentideks on Hiina kapsas ja Korea redis. Unikaalse maitse loob segu tšillipulbrist, küüslaugust, ingverist ning soja- või kalakastmest. Pärast maitsestamist jäetakse kimtši purkides toatemperatuuril käärima – see võib kesta päevi, nädalaid või isegi kuid. Käärimisprotsessis tekkivad kasulikud bakterid annavad roale nii iseloomuliku maitse kui ka tervisele kasulikud omadused.