Kõigil juhtub. Gaasid on loomulik osa keha toimimisest. Paistab, et seda saab mingil määral isegi kontrollida, sest müügil on näiteks pillid, mis väidetavalt muudavad gaasid lillelõhnaliseks. Kui see pole veel piisav, võib appi tulla spetsiaalne lõhna filtreeriv aluspesu. Kuigi nende toodete tõhusust ei saa kinnitada, siis seda küll, et kõhutuule kohta leidub tõeliselt huvitavaid fakte.