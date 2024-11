TEADUS SELGITAB Tõsijutt: sa võid teha kõike õigesti, kuid kaal ikkagi ei lange

Oma Instagrami videos tutvustas ta set-point-teooriat – teaduslikku kontseptsiooni, mis selgitab, miks isegi tervisliku toitumise ja õige elustiili korral kaal paigal püsib. Kui tunned juba pettumust, siis dr Khan julgustab: «See ei pruugi olla sinu süü.»

Ta selgitas: «Rasvumine on keeruline haigus, mis muudab keha toimimist, sealhulgas ainevahetust ja hormoonide tasakaalu. See tähendab, et kaalust alla võtta ja kaotatud kaalu säilitada võib olla erakordselt raske.»

Teooria kohaselt töötab keha tihti aktiivselt kaalulangetuspüüdlustele vastu. Evolutsioonilisest perspektiivist on keha eesmärk hoida kaalu, et kaitsta sind näljasurma eest – mehhanism, mis oli kasulik minevikus, kui toit polnud alati kättesaadav. Tänapäeva maailmas, kus toit vaatab pea iga nurga peal vastu, takistab see mehhanism soovitud kehakaalu jõudmist.

Dr Khan rõhutas, et seda on oluline mõista, et sa ei süüdistaks end liialt. Ta julgustas inimesi keskenduma tervislikele harjumustele ja andma kehale aega, et kohaneda.

Kuidas edasi liikuda?

Dr Khan soovitab keskenduda:

Täisväärtuslikule ja toitaineterikkale dieedile, mis sisaldab täisteratooteid, lahjat valku ja rohkelt köögivilju.

Liikumisele, mis ühendab kardio jõutrenniga, et säilitada lihasmassi – see on oluline pikaealisusele ja kiirendab ainevahetust.

jõutrenniga, et säilitada lihasmassi – see on oluline pikaealisusele ja kiirendab ainevahetust. Kvaliteetsele unele, mis mängib tähtsat rolli üldise tervise ja kaalulangetuse toetamisel.

Kaloreid vähendades tasub siiski säilitada tasakaal: üldiselt soovitatakse meestel tarbida 2500 ja naistel 2000 kalorit päevas. Kaalulangetamiseks tuleks seda vähendada umbes 600 kalori võrra, kuid seejuures säilitada mitmekesine ja tasakaalustatud toitumine, mis sisaldab piisavalt puu- ja köögivilju ning kala.

Dr Khan tuletab meile meelde, et kaalulangetus on pigem tervise ja heaolu teekond kui lihtsalt numbrid kaalul. Tema sõnum: olge enda vastu lahked ja keskenduge järjepidevalt tervislikele valikutele – keha jõuab järele!