Walesist pärit naine, Halfina Eddy-Evans, on sattunud tähelepanu keskmesse pärast šokeerivat paljastust, kui tuli ilmsiks, et ta viskas mõned aastad tagasi ära kõvaketta, mis sisaldas 8000 bitcoin'i – tänaseks väärt üle 610 miljoni naela (umbes 730 miljonit eurot). Naise sõnul on ta nüüdseks väsinud sellest loost, kuid tema endine elukaaslane, kelle kõvaketta ta minema viskas, ei ole kaotanud lootust see üles leida.