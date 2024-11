KIBE! KIBE! PÕHJANI! Avati maailma esimene alkoholipood, kus saab teha elu kõige tähtsama otsuse

Pruudi tõi altari ette poe omanik Charles Loescher ning tseremoonia viis läbi New Orleans Saintsi tulihingeline fänn ja ordineeritud vaimulik Randy «Elvis» Bonnaval. Pruutpaari esimene tants kõlas Elvis Presley laulu saatel.

Peo meeleolu tõstis New Orleansi vaskpilliansambli esinemine, lillelaps jagas musta ja kuldset värvi helmeid ning külalised nautisid tantsu burbooni osakonnas ja tekiila riiulite vahel, vahendab New York Post.

«Me lihtsalt armastame juua ja tundsime, et see idee on meile loodud,» sõnas peigmees.

«See pulm on kõike muud kui tavaline,» lisas pruut.

Chuck's pakub pulmapakette alates 500 dollarist, mis on umbes 475 eurot. Valikus on näiteks õlleautojuhist tunnistaja, kohalike muusikute esinemised ja luksuslikud burbooni degusteerimised. Pulmapidude teemad ulatuvad Elvisest ja Mardi Gras'st rokkmuusika ja voodoo'ni.

Pulmakabelis saab korraldada nii seaduslikke abielutseremooniaid kui ka sümboolseid abielusid, tõotuste uuendamisi ja värskelt armunutele partneritseremooniaid. Poe elegantne degusteerimissaal mahutab kuni 20 inimest, sobides ideaalselt väiksemateks vastuvõttudeks.

«See koht on põnev, sest maailmas pole teist linna, mis oleks nii ainulaadne kui New Orleans,» sõnas Louisiana asepeaminister Billy Nungesser. «Las Vegase väiksed ja omapärased pulmakabelid on seal pikka aega olnud osa kultuurist. Sellised paigad annavad meile võimaluse konkureerida samas valdkonnas.»

Loescher kinnitas, et kabeli ehitamisel pöörati suurt tähelepanu hoone arhitektuurilisele terviklikkusele. «Tahtsime külastajatele ehtsat New Orleansi elamust luua isegi siis, kui nad on keset alkoholipoodi!»

«Me teame, et see, mida me pakume, ei sobi kõigile,» sõnas Loescher. «Aga me kõik tunneme vähemalt ühte paari, kellele oleks pulm õllejahuti ja šampanjariiuli vahel lihtsalt täiuslik.»