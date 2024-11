Ema ei taha poja pruuti enam oma majja lasta – kellel on õigus?

52-aastane ema rääkis, kuidas ta võttis poja 22-aastase tüdruksõbra alguses vastu soojalt ja sõbralikult, korraldades esimeseks kohtumiseks piduliku õhtusöögi. Ent peagi hakkas ema märkama tüdruksõbra käitumises nii mõndagi häirivat. Tüdruk külastas neid peaaegu iga päev ja nõudis konkreetseid toite, ent ei avaldanud tänu ega pakkunud kunagi abi.

Probleem süvenes, kui tüdruksõber keeldus osalemast peretraditsioonides, nagu näiteks koos magustoitude kaunistamine. «Ta tegi algusest peale selgeks, et ta ei ole sellest huvitatud,» märkis ema. «Täna, kui mu poeg ütles, et tüdruk soovis õhtusöögiks konkreetset lihapirukat, tundsin, et olen sellest kõigest juba kurnatud. Ma ei taha, et see kahjustaks minu suhteid pojaga, kes tundub olevat temasse väga kiindunud.»

Ema otsib olukorrale lahendust, kuid tunneb muret, et piiride kehtestamine võib poja eemale peletada. Samas tõdeb ta, et isegi tema noorim, 17-aastane poeg, on juhtinud tähelepanu tüdruksõbra passiivsusele. «Minu tütred, abikaasa ja pojad annavad kõik oma osa, kui meil on pereüritused,» selgitas ema. «Ma ei näe seda naiste kohustusena – minu majas aitavad kõik kaasa.»