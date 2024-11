Rosanna rääkis oma podcastis ja taskuhäälingu Instagrami lehel, et viis mitu aastat pärast isa siit ilmast lahkumist täide oma isa viimase soovi.

Naise sõnul oli tema isa vägivaldne ja karm mees, kes jäi viis aastat tagasi alla rängas lahingus leukeemiaga. «Enne oma surma rääkis ta mulle ja mu emale, mida tema tuhaga teha. Nüüd, kui nii palju aega on möödunud, tundsin, et mul on aeg sellest aru saada ning täita nii nagu ta tahtis,» räägib naine.