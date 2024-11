HOIATUS Võltsparfüümid võivad sisaldada inimese uriini

Mitmed terviseeksperdid, sealhulgas Suurbritanniast pärit lõhnaekspert Ant Robinson, on hoiatanud soodsate hindadega müüdavate võltsparfüümide eest: laboritestid on näidanud, et need võivad sisaldada inimuriini.

Foto: Aiman Khair / Shutterstock

Mis on võltsparfüümid?

Võltsparfüümid on odavad ja ebaseaduslikud koopiad tuntud kaubamärkide parfüümidest. Need jäljendavad originaaltoodete pakendit, nime ja välimust, kuid on valmistatud odavatest ja sageli ebasanitaarsetes tingimustes toodetud koostisosadest.

Ehkki väliselt võivad need tunduda ehtsatena, on nende lõhna koostisainete kvaliteet ja ohutus täiesti ettearvamatu. Paljud neist ei läbi kvaliteedikontrolli ega järgi ohutusstandardeid, mistõttu võivad need sisaldada kahjulikke kemikaale ja isegi ohtlikke saasteaineid, nagu formaldehüüd, ftalaadid või bakteritega saastunud vedelikud. «Mõned neist kemikaalidest, nagu ftalaadid, võivad häirida organismi loomulikku hormoonide tootmist ja endokriinsüsteemi tööd,» hoiatab Ant.

Võltsparfüüme müüakse sageli väga soodsa hinnaga tänavaturgudel, internetis või kahtlastes jaemüügikohtades. Kuid selle «soodsa hinna» tegelik hind võib olla tõsine oht tervisele.

Allikad: DailyMail, Self Magazine, Yahhoo News UK