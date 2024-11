Mehed paljastasid, miks nad endast vanemaid naisi nii ligitõmbavaks peavad

Kui veel mõnda aega tagasi olid suhted, kus mees on naisest noorem, ühiskonnas tabuks, siis nüüd on õnneks need ajad selja taha jäänud. Teemast räägitakse vabalt ja mehed avalikustavad, kas peamised teooriad, et küpsemad naised on ahvatlevad oma kogemuste ja materiaalse stabiilsuse pärast, on tõesed.