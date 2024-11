Spetsialisti sõnul peab korralik seks just nii kaua kestma

Seksist rääkimine tekitab alati palju elevust. See on täiesti loomulik teema, kuid alati on õhus asju, mis on salapäraga looritatud. Kas teen kõike õigesti? Kas ma olen selles hea? Pluss seksiga on seotud alati palju luiskelugusid - sageli valetatakse näiteks partnerite arvu, vahekordade sageduse või kestvuse osas. Kuidas on tegelik tõde?