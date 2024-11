Talv tuli nagu tavaliselt – ootamatult. Tänavad on täis paljapäiseid lõdisevaid tüüpe, kes ei taha mütsi pähe suruda. Ja põhjendused on täiesti arusaadavad: «See ludub kogu mu soengu ära!», «Kui mütsi peast võtan, jääb otsaette õudselt kole rant.», «Iial ei tea, mis varesepesa mütsi alt välja tuleb.» Stilist Merit Boeijkens leidis lahenduse.

Mis asi see täpsemalt valmis sai?

Ta on nagu minu disainibeebi. See sõna pole ka juhuslik – kui sünnib laps, siis me armastame teda ja meie jaoks on ta hirmus tähtis. Oma beebit ju ei müüks mingi hinna eest, aga oma kapuutsi mul küll pole kade meel teistega jagada.

Miks just Brand No8 salongis beebi publiku ette tõid?

Ma juba aastaid austan Brand No8 stiili ja kvaliteeti. Brand No8 loovjuht Svetlana Puzõrjova pakkus mulle, et võin oma disainibeebi tema salongi müüki panna ja seal tegime ka väikese esitluspeo. Talle lihtsalt meeldis mu idee ja ta ulatas käe, et seda toetada.

Mida see peakate teeb seda, mida teised ei tee?

Ta on läbimõeldud – mingit mütsiranti ei jää, see ei pigista ja soeng luduks ei lähe. Aga peaava pole ka liiga suur, et tuul ja külm ligi saaks – kõik on täpselt paika timmitud. See ongi disainitud asja ja suvalise asja vahe – millimeetrid ja proportsioonid.

Materjali kvaliteet loeb samuti palju – meriino on soe, pehme, samas imeliselt kerge ja ei jäta mingeid tutsakaid kuhugi. Aga me kõik teame – hea materjal veel võlusõna ei ole. Mõni meriino on nii ludri ja õhuke, et tõmbad nagu soki pähe. Seda ma ei tahtnud! Valisin kapuutsikule materjali, mis oleks...