Tsitrusviljad on äärmiselt populaarsed, sest nad ei paku üksnes maitsvat naudingut, vaid ka rohkelt toitaineid. Nende populaarsust näitab kas või see, et ainuüksi apelsinide kasvatamine on mitme miljardi dollari suurune tööstus. Tsitrusviljade värske maitse ja tervislikud omadused toovad inimesi ikka ja jälle tagasi. Peale selle, et tsitrusviljad on tuntud C-vitamiini rikkuse ja maitsva mahla poolest, leidub nende kohta ka üllatavaid ja vähem tuntud fakte.