Dr Sander Kütner: kaalulangetusravimid ei asenda elustiilimuudatusi

Ülekaalulisuse ja rasvumise sagenemine on üha enam muutumas tõsiseks probleemiks nii Eestis kui kogu maailmas. Õnneks pööratakse ka varasemast rohkem tähelepanu terviseprobleemidele, mida ülekaal põhjustab – II tüüpi diabeet, kõrgvererõhutõbi, liigesehaigused ja isegi mitmed pahaloomulised kasvajad. Uuenduslike lahenduste hulgas on esile tõusnud kaalu langetav ravim semaglutiid, mille efektiivsus on tervishoiutöötajate ja patsientide seas palju tähelepanu pälvinud.