PANE KÕRVA TAHA Aknel võib olla üllatav kasu

Waldman jagas oma Instagrami kontol (@abby.waldmanmd) videot, mis kogus kiiresti üle üheksa miljoni vaatamise. Videol oli kirjas: «Üks akne eelis on see, et nahk võib vananeda aeglasemalt ja tekib vähem kortse võrreldes aknevabade eakaaslastega. Kui ma ütlen oma patsientidele, et minevik aknega võib ennustada paremat vananemist ja vähem kortse, on nad tihti üllatunud.»

Ta täpsustas Newsweekile, et see järeldus tugineb teooriale, mille järgi akne põhjustab naha suuremat rasueritust. Rasvane nahk aitab hoida nahka niisutatuna, mis aeglustab vananemisprotsessi. Waldmani sõnul toetab seda ideed 2017. aastal ajakirjas Journal of Investigative Dermatology avaldatud uuring.

Uuringus analüüsiti kaksikuid, kellest ühel oli olnud akne ja teisel mitte. Leiti, et aknega kaksikute rakkudel olid pikemad telomeerid. Uuringus osales 1205 inimest, neist 293-l oli akne varasemalt esinenud. Pikemad telomeerid viitavad noorematele ja vananemiskindlamatele rakkudele, mis pakuvad paremat kaitset vananemise ilmingute eest.

Telomeerid on kromosoomide otstes paiknevad DNA-lõigud, mille ülesanne on kaitsta kromosoome rakkude jagunemise ajal. Iga kord, kui rakk jaguneb, lühenevad telomeerid veidi. Kui telomeerid muutuvad liiga lühikeseks, ei saa rakk enam korrektselt jaguneda, mis viib raku hääbumiseni ja on osa loomulikust vananemisprotsessist.