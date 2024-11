5 lihtsat viisi, kuidas nautida maailma kõige tervislikumaks kuulutatud toiduainet

Toitumisnõustaja ja kuulsuste pikaealisuse ekspert Serena Poon ütles, et vesikress sisaldab märkimisväärses koguses K-, A-, C- ja B-vitamiini ning mineraale nagu magneesium, kaltsium ja kaalium. See köögivili pakub hulganisti kasu tervisele, sealhulgas südamele ja nahale, soodustab võõrutusravi, parandab hormoonide tasakaalu ning vähendab vähiriski.