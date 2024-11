GALERII Tiina Talumehe rõivad aitavad igaühel oma lugu jutustada

«Ma tõesti usun, et meie igapäevastel väikestel valikutel on oluline mõju. Oma valdkonnas töötades pööran väga suurt rõhku rõivaste pikaajalisusele ja kasutusvõimalustele. Aga ka kestvale emotsionaalsele väärtusele. Mulle tundub, et lõpuks ometi hakkame liikuma ära mõttelaadist – võidab see, kellel on surres kõige rohkem asju. Hoopis olulisem ju tegelikult on, et omatavad asjad oleksid kvaliteetsed ja tooksid kandjale rõõmu pikkade aastate jooksul,» räägib Tiina.