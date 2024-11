Viimastel aastatel on kaalu langetavad ravimid, nagu Ozempic, saavutanud laialdase populaarsuse, sest need vähendavad söögiisu ja aitavad alla võtta. Ozempic jäljendab hormooni GLP-1 toimet. See hormoon aeglustab mao tühjenemist ja edastab ajule täiskõhutunde signaale. Mõned toidud võivad sarnaseid protsesse looduslikult aktiveerida, aidates nii söögiisu kontrolli all hoida.