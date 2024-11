MIS SAAB? Leseks jäänud naine otsis lohutust sõbra abikaasa embusest

Mul on tema vastu tunded, kuid ma ei taha, et nad lahku läheksid. Tegelikult meeldib mulle tema naine siiralt ja tean, et käitun temaga ebaõiglaselt.»

Mida teha?

«See on tõesti traagiline, et kaotasid oma abikaasa nii noorelt, ja pole haruldane, et lein paneb inimese ootamatult või ebatüüpiliselt käituma, sealhulgas seksuaalselt. Kuid sa ei saa kasutada oma tragöödiat vabandusena, et reeta, eriti kedagi, kes on sind nii palju toetanud.

Suhted on keerulised isegi siis, kui asjaga ei ole seotud kolmandaid osapooli. Sinu olukorras on aga suhet jätkates vältimatu, et süütunne süveneb ja lõpuks tõde ilmsiks tuleb. Tema naine hakkab midagi kahtlustama ja kui see juhtub, võivad tagajärjed olla hävitavad kõigi asjaosaliste jaoks.

Kui tunned, et sul pole jõudu suhet kohe lõpetada ja naasta lihtsalt sõpruse juurde, võib olla parim otsus loobuda nendega suhtlemisest. Leia viis, kuidas hoida distantsi – see aitab sul endas selgusele jõuda ja annab ruumi, et alustada tervenemist.»

Millal otsida leinas abi psühholoogilt või hingehoidjalt? Otsi abi: kui sa ei suuda vabaneda korduvatest pealetükkivatest mõtetest, häirivatest kujutluspiltidest, häältest või lõhnadest, ängistavatest unenägudest; kui sa tunned püsivat ärevust või füüsilist kurnatust, kui sul esinevad kehalised vaevused (valud, unehäired, iiveldus jms); kui sa püüad pidevalt vältida kõike juhtunu ja kaotusega seonduvat, kui väheneb märgatavalt sinu tegutsemisvõime ja suhtlemine teiste inimestega; kui sul on mure laste pärast (nad ei reageeri kaotusele üldse või, vastupidi, neil esinevad ülitugevad ja murettekitavad reaktsioonid); kui sa tunned, et oleks lihtsalt hea mõne spetsialistiga arutleda või rääkida Spetsialistid oskavad häirivaid reaktsioone vähendada ja kõrvaldada! Leinaga toimetulek võib olla pikk ja raske protsess ja seda ei pea taluma üksi. Paljud leiavad tuge pereliikmetelt, sõpradelt või kolleegidelt, kuid võimalik on ka spetsialistidelt abi saada. Sul on oluline teada, et abi otsimine ja vastuvõtmine ei ole märk sinu nõrkusest, vaid võimalus kergendada oma olukorda. Eluliin: 6558 088 (eesti keel), 655 5688 (vene keel) (igapäevaselt kl 19-07) Allikas: virtuaalkliinik.ee