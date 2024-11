KAS OLED ERILINE? Vaata, milline on keskmine Eesti mees

«Keskmine Eesti mees on 40 aastat vana ja kõige rohkem on meil 35-aastaseid mehi. Populaarseim mehenimi selles vanuses on Martin,» selgitab statistikaameti rahvastiku- ja haridusstatistika tiimijuht Terje Trasberg.

Selgub, et täiskasvanud meestest 32% on kõrgharidusega, 47% keskharidusega ja 19% põhiharidusega. Kuus kümnest täisealisest Eesti mehest on isad ning neli kümnest on abielus.

100-aastaste ja vanemate seas on mehi 23, naisi 191

2023. aasta andmetest selgus, et mehed elavad tervena 56,4 aastat ning naised 59,5 aastat. «Nii meeste kui naiste puhul on tervena elatud aastate arv võrreldes 2022. aastaga mõnevõrra vähenenud,» tõdes analüütik.

Olgugi, et mehed moodustavad rahvastikust 47%, on alla 50-aastaste eestimaalaste seas mehi isegi rohkem kui naisi, täpsemalt 51%. «Põhjused peituvad selles, et poisse sünnib aastas mõnevõrra rohkem kui tüdrukuid, kuid meeste eluiga on naiste omast siiski lühem,» ütles ta.

Trasberg selgitas, et Eesti jääb koos teiste Baltimaadega Euroopa riikide seas silma ka küllalt suure erinevusega meeste ja naiste oodavas elueas. «Kui 2023. aastal oli meeste oodatav eluiga sünnihetkel 74,5, siis naiste puhul oli see 83,1 ehk 8,6 aastat pikem. Näiteks 100-aastaste ja vanemate seas on mehi vaid 23, naisi 191,» tõdes ta.

Kõige rohkem mehi on …

Eestis on kokku kaheksa valda, kus meeste osakaal ületab rahvastikus naiste oma. Kõige mehisemad on Rae ja Setomaa vallad, kus meeste osakaal rahvastikust on 50,8%. Maakondadest on kõige kõrgema meeste osakaaluga Rapla (48,8%), Hiiumaa (48,7%) ja Põlva (48,6%) maakonnad.