Mis 20ndad? Parim aeg kohtingutel käia on hoopis hiljem!

Kui mõtled kohtingutel käimisele, kujutad ilmselt ette 20ndates inimesi, kes sirvivad kohtingurakendustes ja vestlevad omavahel baarides. Kuid selgub, et noorem põlvkond ei ole armastuse leidmises siiski parim ja hoopis üle 50-aastased inimesed on kohtingumaailmas tõelised ässad.

Selle asemel, et arvata, et armastuse ja läheduse otsingud on neist mööda läinud, otsivad keskealised inimesed aktiivselt kaaslast, kuna vajadus kaaslase järele muutub küpsemaks saades tugevamaks.

Suhtespetsialist Kate Taylor teab omast käest, mida tähendab armastuse leidmine hilisemas eas. Kohtinguguru leidis armastuse kohtingurakenduste kaudu, kui ta oli 40ndates ja on nüüd olnud õnnelikus abielus juba kümme aastat.

Kohtingu- ja suhtespetsialist on nüüd avaldanud, miks vanemad inimesed kohtingumaailmas edukamad on.

«Meie soov armastuse, läheduse ja kaaslase järele ei vähene vanusega. Tegelikult muutub see sageli tugevamaks,» ütles naine Daily Starile.

«Üle 50-aastastel inimestel on tavaliselt hea arusaam sellest, mida nad partnerilt tahavad ja vajavad. Selle teadmisega varustatult on nad valmis uuesti kohtingutel käima, seda eesmärgipäraselt.»

Tegemist on vähem kire ja ihalusega ning rohkem sõpruse, ühiste huvide, lõbu ja toe leidmisega. See tähendab, et sellistel suhetel on väga hea võimalus õnnestuda.

Vastupidiselt levinud arvamusele ütleb Kate, et inimesed on hilisemas eas kohtingutel käies tavaliselt enesekindlamad. Noorus ei muuda kedagi paremaks kohtingupartneriks.

50-aastastel ja vanematel on rohkelt elukogemust ning nad ei raiska aega inimestele, kes nende vajadusi ei täida. See on üks põhjusi, miks nad on kohtingumaailmas enesekindlamad.