GALERII Stockmann avas pidulikult naiste uuenenud moeosakonna

«Stockmann on Eesti naistele juba üle 30 aasta olnud moe suunanäitajaks, pakkunud inspiratsiooni ning erilist kaubavalikut. Naiste moeosakonna ümbersünd on kombinatsioon maailmatrendide jälgimisest, hoolikast planeerimisest ja klientide tagasiside kuulamisest, eesmärgiga muuta ostlemine veelgi tänapäevasemaks, mugavamaks ja nauditavamaks. Oleme suurendanud aksessuaaride ja jalanõude ala, uuendanud pesuala ja proovikabiine. Meie valikusse on lisandunud üle kümne uue moebrändi, nagu trendikad Americandreams, Pinko, Anine Bing, Ivy Oak ja Max Mara Leisure ning aksessuaaridest Tory Burch, Marc Jacobs, Zadig & Voltaire ja luksuslik Mulberry. Hea meel on selle üle, et peagi täieneb aksessuaaride ala kauaoodatud brändi Longchamp shop-in-shopiga,» sõnas Stockmanni kaubamaja direktor Priit Peterson.